Conference League buona la prima per la Fiorentina Le reti di Piccoli e Ndour per battere il Sigma Olomouc

Feedpress.me | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina - Sigma Olomouc 2-0 Marcatori: 27' pt Piccoli, 50' st Ndour Fiorentina (3-5-2): De Gea 7; Pongracic 6.5 (40' st Comuzzo sv), Pablo Mari 6, Ranieri 6; Dodo 5.5 (26' st Fortini 6), Mandragora 5.5 (14'st Fazzini 6), Fagioli 5.5, Ndour 6.5, Gosens 5.5 (14' st Parisi 6); Dzeko 5.5 (26' st Gudmundsson 5.5), Piccoli 6.5. In panchina: Lezzerini, Martinelli, Viti, Kouadio, Sabiri, Nicolussi Caviglia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

conference league buona la prima per la fiorentina le reti di piccoli e ndour per battere il sigma olomouc

© Feedpress.me - Conference League, buona la prima per la Fiorentina. Le reti di Piccoli e Ndour per battere il Sigma Olomouc

In questa notizia si parla di: conference - league

Basaksehir-Viking Stavanger (Qualificazioni Conference League, 13-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Dundee Utd-Rapid Vienna (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Brondby-Vikingur Reykjavik (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

conference league buona primaConference League, buona la prima per la Fiorentina. Le reti di Piccoli e Ndour per battere il Sigma Olomouc - 0 Marcatori: 27' pt Piccoli, 50' st Ndour Fiorentina (3- Da msn.com

conference league buona primaConference League, i risultati del pomeriggio: 3 punti per Rayo e Crystal Palace - La Fiorentina scenderà in campo alle 21:00 contro il Sigma Olomouc mentre nel pomeriggio ... Segnala firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Conference League Buona Prima