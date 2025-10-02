Conference League buona la prima per la Fiorentina Le reti di Piccoli e Ndour per battere il Sigma Olomouc
Fiorentina - Sigma Olomouc 2-0 Marcatori: 27' pt Piccoli, 50' st Ndour Fiorentina (3-5-2): De Gea 7; Pongracic 6.5 (40' st Comuzzo sv), Pablo Mari 6, Ranieri 6; Dodo 5.5 (26' st Fortini 6), Mandragora 5.5 (14'st Fazzini 6), Fagioli 5.5, Ndour 6.5, Gosens 5.5 (14' st Parisi 6); Dzeko 5.5 (26' st Gudmundsson 5.5), Piccoli 6.5. In panchina: Lezzerini, Martinelli, Viti, Kouadio, Sabiri, Nicolussi Caviglia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
conference - league
