Conference il Crystal Palace batte la Dinamo Kiev Manita dello Zrinjiski

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rayo Vallecano festeggia il ritorno in Europa con un successo contro lo Shkendija. Vincono anche Mainz, Noah e Jagiellonia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

