Confasalute Sicilia | Incrementi tariffari della regione per Rsa e Cta non bastano

"L’assessore alla Salute, in linea con gli impegni assunti con le associazioni datoriali, ha dato il via agli incrementi tariffari per Rsa, Cta, strutture riabilitative ex Legge 83378 e centri diurni per l’autismo. È una buona notizia, ma, purtroppo, non sufficiente a ripristinare la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it