Confartigianato | Snellire le pratiche e favorire i cambi di destinazione d' uso nei locali sfitti in centro

Cesenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambi di destinazione d’uso più celeri, fluidi e meno onerosi in centro storico: è da qui che, secondo Alessandro Fagioli, presidente del comitato locale di Confartigianato, deve partire il rilancio delle attività artigianali nel cuore della città.“Molti locali sfitti potrebbero tornare a nuova. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confartigianato - snellire

confartigianato snellire pratiche favorireCesena, Confartigianato: “Favorire i cambi di destinazione d’uso dei locali sfitti in centro” - Cambi di destinazione d’uso più celeri, fluidi e meno onerosi in centro storico: è da qui che, secondo Alessandro Fagioli, presidente del comitato ... Lo riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Confartigianato Snellire Pratiche Favorire