Confartigianato | Snellire le pratiche e favorire i cambi di destinazione d' uso nei locali sfitti in centro
Cambi di destinazione d’uso più celeri, fluidi e meno onerosi in centro storico: è da qui che, secondo Alessandro Fagioli, presidente del comitato locale di Confartigianato, deve partire il rilancio delle attività artigianali nel cuore della città.“Molti locali sfitti potrebbero tornare a nuova. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: confartigianato - snellire
Nei giorni scorsi a Cormons ho avuto il piacere di introdurre i lavori del convegno Riqualificare e Rigenerare, organizzato da Confartigianato Gorizia. È stata un'occasione fondamentale per discutere del nuovo volto dell'edilizia in Friuli Venezia Giulia e per pre - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, Confartigianato: “Favorire i cambi di destinazione d’uso dei locali sfitti in centro” - Cambi di destinazione d’uso più celeri, fluidi e meno onerosi in centro storico: è da qui che, secondo Alessandro Fagioli, presidente del comitato ... Lo riporta corriereromagna.it