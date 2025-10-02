Confartigianato Consorzio Multienergia | Sempre più al fianco di imprese e famiglie in sfida energetica
Come accompagnare le aziende artigiane nello scenario energetico in continua evoluzione e nella sfida della sostenibilità è stato uno dei temi in primo piano alla 21° edizione dell’annuale convention ‘ Energies and Transition Confartigianato High School ’, organizzata dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). La convention è realizzata in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia del sistema Confartigianato. Fabrizio Campaioli, Presidente Consorzio Multienergia – Confartigianato, spiega come proprio i Consorzi siano sempre più vicini a imprese e famiglie. “Il nostro obiettivo – sottolinea Campaioli – è quello prima di tutto di accompagnare le nostre aziende e con il sistema dei tre consorzi abbiamo un potere d’acquisto dell’energia e un potere contrattuale che porta benefici a tutti i nostri associati e clienti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: confartigianato - consorzio
Confartigianato, Consorzio Caem: "Pmi italiane penalizzate da costi energia più alti che in Europa"
Confartigianato, Consorzio CEnPI: "Alla high school focus scenari transizione energetica"
? CI SIAMO ANCHE NOI! ? Inizia oggi a Chia (CA) la XXI edizione di Energies and Transitions, la scuola di alta formazione di #Confartigianato #ImpreseSostenibili riservata ai professionisti dei consorzi #energia del Sistema #Confartigianato, #Caem, #CE - facebook.com Vai su Facebook
Confartigianato, Consorzio Multienergia: "Ssempre più al fianco di imprese e famiglie in sfida energetica" - (LaPresse) Come accompagnare le aziende artigiane nello scenario energetico in continua evoluzione e nella sfida della sostenibilità è stato uno ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Confartigianato, Consorzio Caem: "Pmi italiane penalizzate da costi energia più alti che in Europa" - (LaPresse) Focus sul futuro sostenibile delle imprese e sugli scenari nel settore energetico alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies ... Come scrive msn.com