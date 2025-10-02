Confartigianato Consorzio Multienergia | Sempre più al fianco di imprese e famiglie in sfida energetica

Come accompagnare le aziende artigiane nello scenario energetico in continua evoluzione e nella sfida della sostenibilità è stato uno dei temi in primo piano alla 21° edizione dell’annuale convention ‘ Energies and Transition Confartigianato High School ’, organizzata dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). La convention è realizzata in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia del sistema Confartigianato. Fabrizio Campaioli, Presidente Consorzio Multienergia – Confartigianato, spiega come proprio i Consorzi siano sempre più vicini a imprese e famiglie. “Il nostro obiettivo – sottolinea Campaioli – è quello prima di tutto di accompagnare le nostre aziende e con il sistema dei tre consorzi abbiamo un potere d’acquisto dell’energia e un potere contrattuale che porta benefici a tutti i nostri associati e clienti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

