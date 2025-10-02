Confartigianato Consorzio CEnPI | Alla high school focus scenari transizione energetica
Le sfide per il futuro sostenibile delle imprese al centro della 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’, organizzata dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). La convention è realizzata dalla Confederazione delle PMI e degli artigiani in collaborazione con i suoi Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia. Daniele Riva, Presidente Consorzio CEnPI – Confartigianato, spiega come l’obiettivo della tre giorni di high school è dare il “sentiment di cosa succede intorno a noi” e fare il punto sui nuovi scenari geopolitici e sugli effetti sull’approvvigionamento energetico, sull’impatto economico dei cambiamenti climatici, su fonti rinnovabili e nucleare, sulle strategie per accompagnare artigiani e piccole imprese nella transizione green, nell’uso efficiente e sostenibile dell’energia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
