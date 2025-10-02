Confartigianato Consorzio Caem | Pmi italiane penalizzate da costi energia più alti che in Europa
Focus sul futuro sostenibile delle imprese e sugli scenari nel settore energetico alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’, organizzata dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). La convention è realizzata in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia del sistema Confartigianato. Gianluca Cavion, Presidente Consorzio Caem – Confartigianato, spiega quali sono le sfide e le criticità da affrontare. “Oggi abbiamo i costi energetici a livello nazionale che sono il 30% più alti del livello europeo e questo penalizza tutta la nostra economia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
>>>ANSA/Confartigianato,caro-energia frena competitività Pmi - Nel 2024 le micro e piccole imprese italiane hanno speso per l'energia elettrica 8,8 miliardi, con un esborso superiore di 1,6 miliardi rispetto alla media europea. Riporta ansa.it