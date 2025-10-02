Condividere Internet da Android o iPhone per connettere il PC

ollegare uno smartphone a un computer per condividere la connessione internet, noto come tethering, è un’operazione utile quando manca una rete Wi-Fi o si vuole sfruttare il piano dati mobile. Che si usi un dispositivo Android come il Samsung Galaxy o un iPhone, esistono tre metodi principali per condividere la connessione: USB, Wi-Fi e Bluetooth. Ogni opzione si adatta a situazioni diverse, come la necessità di stabilità, velocità o risparmio di batteria. E' infatti possibile connettere a internet il PC tramite lo smartphone, che assume le funzioni di modem portatile perfetto per l'emergenza, sia in modalità wireless sia anche tramite cavo USB o con connessione Bluetooth. 🔗 Leggi su Navigaweb.net