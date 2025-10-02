Condividere Internet da Android o iPhone per connettere il PC
ollegare uno smartphone a un computer per condividere la connessione internet, noto come tethering, è un’operazione utile quando manca una rete Wi-Fi o si vuole sfruttare il piano dati mobile. Che si usi un dispositivo Android come il Samsung Galaxy o un iPhone, esistono tre metodi principali per condividere la connessione: USB, Wi-Fi e Bluetooth. Ogni opzione si adatta a situazioni diverse, come la necessità di stabilità, velocità o risparmio di batteria. E' infatti possibile connettere a internet il PC tramite lo smartphone, che assume le funzioni di modem portatile perfetto per l'emergenza, sia in modalità wireless sia anche tramite cavo USB o con connessione Bluetooth. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
In questa notizia si parla di: condividere - internet
@follower#condividere#Mercoledì 13 Agosto 2025 a Silius ( SU ) si svolgerà la festa de is srabadoris. Non mancate, partecipate numerosi. Visitare per vedere tutte le sagre il sito internet www.sagredellasardegna.it - facebook.com Vai su Facebook
Come condividere la password Wi-Fi da iPhone ad Android - A partire da iOS 16, è possibile condividere in maniera più agevole la propria password Wi- Come scrive tuttotech.net
Come condividere il WI FI tra iPhone e Android quando la password non funziona - L’hotspot del telefono è una valida alternativa anche nel caso in cui non dovesse funzionare in modo ... Si legge su proiezionidiborsa.it