Condannato un carabiniere di Voghera per maltrattamenti in famiglia | cosa ha deciso il giudice

Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della compagna. In estate l'uomo aveva anche violato il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Condannato un carabiniere di Voghera per maltrattamenti in famiglia: cosa ha deciso il giudice - Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della compagna ... fanpage.it scrive

Maltrattamenti in famiglia, condannato ex carabiniere di Voghera - Contestato anche il divieto d’avvicinamento, estinto però con il volontariato ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it