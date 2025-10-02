Condannato per spaccio e furto in tre città diverse 43enne rintracciato e portato in carcere ad Ancona

Un 43enne marocchino è stato arrestato ad Ancona per scontare una condanna definitiva per spaccio e furto aggravato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Condannato per spaccio e furto in tre città diverse, 43enne rintracciato e portato in carcere ad Ancona

