Condannato per lesioni e stalking Varriale licenziato dalla Rai

''In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale'''. Lo comunica una nota di Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Condannato per lesioni e stalking, Varriale licenziato dalla Rai

