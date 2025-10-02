Condannato per lesioni e stalking Varriale licenziato dalla Rai

''In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale'''. Lo comunica una nota di Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

condannato lesioni stalking varrialeEnrico Varriale licenziato dalla Rai “per giusta causa”, a giugno era stato condannato per stalking - L’annuncio è arrivato via email ai giornalisti di Rai Sport direttamente dal direttore Paolo Petrecca, che ha comunicato la decisione spiegando che ... Secondo fanpage.it

condannato lesioni stalking varrialeLa Rai licenzia Varriale per "giusta causa" dopo la condanna per stalking e lesioni alla ex compagna - La Rai ha reso noto di aver risolto il rapporto di lavoro con Enrico Varriale: l'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato "per giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, uno arri ... Lo riporta msn.com

