Concours Mondial de Bruxelles | medaglia d' argento a Tenute Lu Spada

Tenute Lu Spada ha ricevuto lo scorso luglio un prestigioso riconoscimento internazionale, conquistando la Medaglia d’Argento al Concours Mondial de Bruxelles 2025 con il suo Tuffetto Rosato di Negroamaro. Un altro riconoscimento che si aggiunge a quelli ricevuti, sempre nel 2025, dalla guida. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

