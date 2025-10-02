Concours Mondial de Bruxelles | medaglia d' argento a Tenute Lu Spada
Tenute Lu Spada ha ricevuto lo scorso luglio un prestigioso riconoscimento internazionale, conquistando la Medaglia d’Argento al Concours Mondial de Bruxelles 2025 con il suo Tuffetto Rosato di Negroamaro. Un altro riconoscimento che si aggiunge a quelli ricevuti, sempre nel 2025, dalla guida. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Calabria sul podio mondiale! L'Amaro Imperium di Infusi di Calabria conquista la Gran Medaglia d'Oro 2025 al prestigioso Concours Mondial de Bruxelles. «È una vittoria che appartiene alla Calabria intera» – ha commentato il fondatore Francesco Chirillo.
Concours Mondial de Bruxelles (@concoursmondial) on X - X Vai su X
Sicilia sul podio a sessione di Catania del Concours Mondial de Bruxelles - Catania ha ospitato per quattro giorni la sessione del Concours Mondial de Bruxelles dedicata ai vini dolci, fortificati e ossidativi, trasformando il capoluogo etneo in
I vini siciliani premiati con 16 medaglie al "Concorso mondial de Bruxelles" di Catania - Risultato: 28 medaglie per l'Italia, di cui 16 solo alla Sicilia, che ormai vince premi come se fossero figurine Panini.