Concorso Lirico Internazionale Ottavio Ziino edizione speciale in omaggio al Maestro Ottavio Ziino

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18,00, si terrà la Finale in forma di Concerto di Gala dei Finalisti, presso il prestigioso Teatro Massimo di Palermo. Durante la serata verranno proclamati e premiati i vincitori di questa 24° edizione. Biglietti: 10 euro intero, 5 euro ridottoCol Patrocinio del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

