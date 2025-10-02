Concorso Lirico Internazionale Ottavio Ziino edizione speciale in omaggio al Maestro Ottavio Ziino
Lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18,00, si terrà la Finale in forma di Concerto di Gala dei Finalisti, presso il prestigioso Teatro Massimo di Palermo. Durante la serata verranno proclamati e premiati i vincitori di questa 24° edizione. Biglietti: 10 euro intero, 5 euro ridottoCol Patrocinio del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Domenica 5 ottobre, ore 17 FINALE DEL 1° CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE "LUIGI ALVA" Una serata straordinaria dedicata al grande tenore Luigi Alva, con le voci più promettenti del panorama lirico internazionale! Dopo una selezione rigorosa tra c
Torna il Concorso lirico internazionale di Radio 3: Voci in Barcaccia, Largo ai giovani! Se hai tra i 18 e i 34 anni e una voce da farci sentire iscriviti tramite il modulo online, disponibile fino al 7 dicembre, qui http://bit.ly/VociInBarcaccia-5…
Concorso Lirico Internazionale "Ottavio Ziino", edizione speciale in omaggio al Maestro Ottavio Ziino - Lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18,00, si terrà la Finale in forma di Concerto di Gala dei Finalisti, presso il prestigioso Teatro Massimo di Palermo.
Teatro San Carlo di Napoli, l'allieva Maria Sardaryan vince il secondo premio al concorso lirico internazionale - Il soprano armeno Maria Sardaryan, allieva dell'Accademia di canto lirico del Teatro di San Carlo è risultata vincitrice del secondo premio e del premio del pubblico al concorso lirico Internazionale ...