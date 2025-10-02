Concorso docenti PNRR3 | punteggio tesoretto per chi ha superato PNRR1 e PNRR2 Pillole di Question Time

Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato chiarito un aspetto rilevante riguardante l’attribuzione del punteggio nei concorsi PNRR. La questione ha riguardato in particolare chi risulta idoneo in più procedure precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it