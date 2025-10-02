Concorso docenti PNRR3 | anche il servizio civile nazionale darà diritto a riserva ma la percentuale rimane al 15% Pillole di Question Time

Nel question time del 1 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato affrontato il tema del riconoscimento del servizio civile nazionale ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e, nello specifico, a quelli della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it