Concorsi Comune di Torino ottobre 2025 per amministrativi | pubblicati due bandi per 35 posti
Il Comune di Torino ha pubblicato due concorsi pubblici per la copertura di un totale di 35 posti, nei profili di funzionario e istruttore amministrativi. Più nel dettaglio, il bando dei funzionari riguarda l’assunzione di cinque candidati nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Il bando relativo agli istruttori amministrativi prevede la copertura di 30 posti nell’Area degli istruttori. Entrambe le selezioni sono finalizzate ad assunzioni il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratti a orario pieno e a tempo indeterminato. Nel dettaglio, quindi, ecco quali sono le informazioni essenziali per prendere parte alle procedure selettive, i requisiti e i titoli di studio richiesti, nonché le modalità di invio della domanda e in cosa consistono le prove d’esame considerando che la valutazione avverrà per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: concorsi - comune
Il Comune di Foggia assume: entrano in servizio 20 idonei dei concorsi
Concorsi Comune di Cagliari: come candidarsi e i profili ricercati
In Comune via libera ai concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato
Concorsi, mercatini, fiere agricole, birra, musica e un lungo elenco di artisti sono i protagonisti che dal 2 al 12 ottobre animano il Comune di Pertusio che festeggia San Firmino e la mostra dedicata ai fischietti. L’edizione 2025 segna un doppio traguardo: il Vai su Facebook
Concorsi comune di Napoli 2026: in arrivo 92 assunzioni nel welfare e importanti novità per la polizia locale #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #ComuneNapoli92 Leggi di più: https://bit.ly/46Dh2vj - X Vai su X
Concorsi Pubblici Ottobre 2025 per 1000 assunzioni: elenco dei bandi con tutte le scadenze - Sono rivolti a diplomati, laureati e anche a candidati con licenza media o scuola dell'obbligo. Come scrive ticonsiglio.com
Concorsi pubblici scadenza ottobre 2025: tutte le date e i bandi attivi - Concorsi pubblici scadenza ottobre 2025: Più di 57mila posti disponibili tra ricerca, accademie, forze armate e istruzione. Scrive catania.liveuniversity.it