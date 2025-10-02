Concorsi Comune di Torino ottobre 2025 per amministrativi | pubblicati due bandi per 35 posti

Il Comune di Torino ha pubblicato due concorsi pubblici per la copertura di un totale di 35 posti, nei profili di funzionario e istruttore amministrativi. Più nel dettaglio, il bando dei funzionari riguarda l’assunzione di cinque candidati nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Il bando relativo agli istruttori amministrativi prevede la copertura di 30 posti nell’Area degli istruttori. Entrambe le selezioni sono finalizzate ad assunzioni il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratti a orario pieno e a tempo indeterminato. Nel dettaglio, quindi, ecco quali sono le informazioni essenziali per prendere parte alle procedure selettive, i requisiti e i titoli di studio richiesti, nonché le modalità di invio della domanda e in cosa consistono le prove d’esame considerando che la valutazione avverrà per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

