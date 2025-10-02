Concorrenza AV all’Italia 482 milioni di benefici l’anno
La promessa di una concorrenza reale sull’Alta Velocità italiana si traduce già oggi in numeri che catturano l’attenzione: benefici stimati per centinaia di milioni di euro e un balzo in avanti per sostenibilità e occupazione, secondo un’analisi di Green–Università Bocconi commissionata da Sncf voyages Italia e verificata dalla nostra redazione con Adnkronos. Un potenziale inespresso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
FIMAA Italia auspica una riforma della professione di agente immobiliare da inserire nel Ddl Concorrenza: più formazione e trasparenza per i consumatori.
Jonathan David deve prendersi la Juventus: dalla concorrenza di Vlahovic e Openda all'equivoco tattico
Ferrovie, studio: da concorrenza Alta velocità in Italia benefici socio-economici per 482 milioni l'anno - Secondo lo studio, nonostante le potenzialità, il mercato AV italiano è oggi frenato da vincoli infrastrutturali e criticità regolatorie ... Scrive msn.com