Concordato preventivo tra fisco e partite Iva anche il bis delude ma per Leo è un gran successo Ecco cosa non torna

2 ott 2025

Ancora una volta la montagna ha partorito il topolino. Martedì si è chiusa ufficialmente la seconda edizione del concordato preventivo biennale per il 2025-2026. E secondo i commercialisti il tasso di adesione si fermerà sotto il 10% dei potenziali destinatari, in ulteriore calo rispetto al 13% registrato nel 2024 quando a sottoscrivere l’accordo con il fisco sulle tasse da pagare per il successivo biennio erano state 584.565 partite Iva su 2,6 milioni di autonomi soggetti agli Indici di affidabilità fiscale e 1,7 milioni di forfettari che applicano la flat tax. Per ItaliaOggi a dire sì all’accordo con l’ Agenzia delle Entrate sono stati solo in 40mila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

