Firenze, 2 ottobre 2025 - Sono conclusi i lavori di restauro di Villa Il Tasso, la sede della Fondazione Roberto Longhi che custodisce gli arredi, le collezioni d’arte e le tracce della vita quotidiana della coppia Roberto Longhi e Anna Banti. Grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze sono stati rinnovati gli impianti e i servizi per ospitare le attività di formazione dei giovani studiosi e con l’obiettivo di aprire la villa alle visite per tutti. Sempre la Fondazione si è fatta carico del ripristino di una porzione di muro su via Fortini (che attualmente non ostacola la viabilità), di proprietà della Fondazione Longhi, crollata a causa del maltempo e nell’occasione sarà anche creato un nuovo ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concluso il restauro di Villa Il Tasso