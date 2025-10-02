Conclusa l' operazione Mare e Laghi Sicuri 2025 L' ammiraglio Vitale | Più prudenza e rispetto delle regole

ANCONA – Si è conclusa il 21 settembre l'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2025", la tradizionale campagna estiva della Guardia Costiera lungo le coste marchigiane: 45 militari e dieci mezzi navali dei compartimenti marittimi di Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto impiegati quotidianamente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Conclusa la bonifica dell'area ex Vacis a Porta a Mare: monitoraggio falde per 3 anni

Si è conclusa "Polignano a Mare Città della Musica - Omaggio a Domenico Modugno - Grandi Artisti, Bande in Festa", la manifestazione di tre giorni sulla musica.

Conclusa l'operazione "Mare sicuro 2025": meno incidenti marittimi anche grazie alla prevenzione

Guardia Costiera, “Laghi sicuri”: sul Garda soccorse 204 persone - Si è conclusa il 15 settembre 2025 l’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, la campagna estiva della Guardia Costiera per la tutela della vita in mare, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia dell ... Secondo quibrescia.it

Operazione “Laghi Sicuri 2025”: sul Verbano oltre 3.400 miglia percorse e 115 persone soccorse - Conclusa l’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, la Guardia Costiera traccia il bilancio dell’attività svolta sul Lago Maggiore: 184 missioni con 42 unità assistite ... Si legge su varesenews.it