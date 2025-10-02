Concita muore alla Malzoni durante il parto | Arrivata in condizioni critiche Abbiamo agito con tempestività e diligenza
Il Malzoni Research Hospital in ordine ai fatti accaduti nella notte appena trascorsa ed al decesso della partoriente esprime il proprio cordoglio ed il più profondo dispiacere per quanto imprevedibilmente accaduto. All’uopo ritiene doveroso precisare che la paziente è giunta alla nostra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
TRAGEDIA IN CAMPANIA: CONCITA MUORE DURANTE IL PARTO A 41 ANNI, UN ANNO FA AVEVA PERSO LA SORELLA Una tragedia ha scosso la comunità di Lioni nella notte appena trascorsa. Concita Perna, 41 anni, è deceduta durante il p
