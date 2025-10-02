Concita muore alla Malzoni durante il parto | Arrivata in condizioni critiche Abbiamo agito con tempestività e diligenza

Avellinotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Malzoni Research Hospital in ordine ai fatti accaduti nella notte appena trascorsa ed al decesso della partoriente esprime il proprio cordoglio ed il più profondo dispiacere per quanto imprevedibilmente accaduto. All’uopo ritiene doveroso precisare che la paziente è giunta alla nostra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concita - muore

Lutto a Lioni: Concita muore a 41 anni durante il parto. Un anno fa era morta la sorella

Muore durante il parto: disposta l'autopsia sul corpo di Concita Perna

Lioni sotto choc: Concita Perna muore a 41 anni durante il parto, salvo il neonato

concita muore malzoni duranteAvellino, muore durante il parto cesareo in clinica: si salva il neonato - È morta durante il parto alla Clinica Malzoni di Avellino Concita Perna, 41 anni, residente a Lioni. pupia.tv scrive

concita muore malzoni duranteLioni, Concita Perna muore a 41 anni durante il parto: un anno fa la sorella perse la vita dopo un trapianto - Tragedia stanotte alla clinica Malzoni di Avellino, è morta durante il parto una ragazza di Lioni, Concita Perna 41 anni. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Concita Muore Malzoni Durante