Conceicao da impazzire, pagella da top player per il portoghese: entra e cambia la partita, il suo gol illude i bianconeri con una grande giocata. Un ingresso che ha cambiato il volto della partita, una prestazione che ha riacceso la Juventus e l'ha portata a un passo da un'impresa europea. Il giorno dopo il pareggio per 2-2 in casa del Villarreal, le pagelle de La Gazzetta dello Sport incoronano un solo, grande protagonista in casa bianconera: Francisco Conceicao. Per il talento portoghese, un voto da top player e un giudizio che ne esalta l'impatto devastante sul match. Conceicao Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport.

© Juventusnews24.com - Conceicao fa impazzire i giornali: «Gli basta un tocco per entrare subito in partita». La pagella del portoghese in Villarreal Juve