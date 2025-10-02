Conceicao da record in Champions League | il gol di Villarreal Juve gli è valso un traguardo che lo consacra anche in Europa Cosa è successo

Conceicao ha scritto un record in Champions League: il gol segnato in Villarreal Juve lo ha consacrato anche in Europa. Ecco la statistica. Un predestinato del gol, un talismano per le notti europee. La splendida rete segnata ieri sera contro il Villarreal non è stata solo fondamentale per il risultato, ma ha anche proiettato Francisco Conceicao in un’élite esclusiva del calcio mondiale. Come riportato da Opta, l’esterno portoghese della Juve ha stabilito un record di continuità che la dice lunga sulla sua caratura internazionale. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA Un predestinato del gol europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao da record in Champions League: il gol di Villarreal Juve gli è valso un traguardo che lo consacra anche in Europa. Cosa è successo

In questa notizia si parla di: conceicao - record

? 56' - GOL JUVE: Conceicao firma il raddoppio per i bianconeri, che ribaltano la sfida #villarrealjuve #championsleague - facebook.com Vai su Facebook

Villarreal-Juventus, Conceicao a segno e record personale del portoghese - Stando a quanto riportato da Opta Paolo, sul suo account X ufficiale, il gol di Francisco Conceicao contro il Villarreal al 56' non solo ha ribaltato il risultato del match di Champions League ... Segnala tuttojuve.com

Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: gol e highlights. Bianconeri beffati nel finale - La Juventus assapora la vittoria ma viene gelata al 90’ all’Estadio de la Cerámica: contro il Villarreal finisce 2- Da torinotoday.it