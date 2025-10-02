Conad il debutto è anticipato L’avventura inizia il 18 al Bigi

La Conad debutterà in A3 in anticipo. La Lega Volley, infatti, ha ufficializzato che la sfida della prima giornata con Savigliano si giocherà sabato 18 ottobre alle 20,30 al PalaBigi, mentre nella trasferta di San Giustino della domenica seguente l’orario di inizio sarà alle 19. Diversi gli anticipi e posticipi che interessano i granata: il 1° novembre Conad-Cus Cagliari si giocherà alle 20,30, mentre la trasferta di Trebaseleghe si giocherà sabato 8 alle 18. Alla quinta giornata, invece, Conad-Belluno si giocherà domenica 16 alle 20,30, mentre il 22 Barone e compagni scenderanno in campo in Sardegna contro Sarroch alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

