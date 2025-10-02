Con uno stratagemma entrano in casa di una 90enne e le rubano oro e gioielli | denunciate due donne

CHIARAVALLE – Avevano bussato alla porta di un’anziana e con la scusa di avere informazioni su una casa l’avevano derubata. I carabinieri della stazione di Chiaravalle hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona, per furto aggravato in concorso, una 48enne originaria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it