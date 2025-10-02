Con il cuore in Umbria Comune sulla via della pace
Il Comune di Pesaro aderisce alla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità che si terrà da lunedì 6 a domenica 12 ottobre, giorno in cui si svolgerà il corteo che dai Giardini del Frontone del capoluogo umbro condurrà i partecipanti alla Rocca Maggiore della città di San Francesco all’insegna del motto “Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”, "per parlare alla coscienza di tutti. Anche -e ancora di più- quest’anno, rinnoviamo la nostra presenza al Comitato organizzatore della Marcia PerugiAssisi – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche educative e giovanili Camilla Murgia -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
