Diciamoci la verità: cani e gatti adorano restare ore accoccolati sul divano accanto a noi. E anche i padroni amano averli vicino, fra coccole e giochi, mentre guardano la tv o si rilassano. Peccato però per i peli, che finiscono per sporcare ovunque, e le macchie che si possono creare. La soluzione? Il copridivano per cani, l’ideale per tenere in ordine (e super pulito) il divano senza dover rinunciare alla compagnia del tuo pet. Si tratta di accessori per la casa che proteggono le superfici, sono infatti realizzati con materiali impermeabili e antigraffio. In questo modo anche quando non sei in casa sarai certa di proteggere il divano da eventuali danni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Con il copridivano per cani non dovrai più preoccuparti per i peli del tuo pet sul divano