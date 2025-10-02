comunicazione educazione e screening campitiello minsal spiega la strategia per le ist

Con un’incidenza globale in costante aumento, i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità mostrano come le infezioni sessualmente trasmesse (Ist) siano in crescita anche in Italia, soprattutto tra i giovani, con un andamento in salita negli ultimi vent’anni interrotto solo dalla parentesi della pandemia da Covid-19. Un fenomeno che chiama in causa diagnosi precoce, educazione sanitaria e politiche di prevenzione. Healthcare Policy ne ha parlato per Formiche.net con Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie presso il ministero della Salute. 🔗 Leggi su Formiche.net

