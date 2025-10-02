Comunicato Stampa | ‘Trevisani nel mondo' Bet Lega-LV | Importante rafforzare legami con nostre comunità all' estero

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'associazione ‘Trevisani nel mondo', Franco Conte, ha spiegato che “l'associazione è nata nel 1973 con un duplice scopo: favorire il reinserimento degli ex migranti e fare da ponte tra chi era rimasto e chi era partito. Tre anni fa abbiamo rinnovato il nostro statuto e la nostra mission, attualizzandola: seguiamo la nuova migrazione, perché ci sono ancora tanti giovani che decidono di partire, sia pur mossi da ragioni diverse e incontrando minori difficoltà; tuttavia, il rischio, ora come allora, è lo stesso: perdere i legami con la terra d'origine e noi siamo impegnati affinché questo filo che ci unisce non venga mai spezzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa 8216trevisani nel mondo bet lega lv importante rafforzare legami con nostre comunit224 all estero

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘Trevisani nel mondo'. Bet (Lega-LV): "Importante rafforzare legami con nostre comunità all'estero"

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa 8216trevisani Mondo