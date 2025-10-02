Comunicato Stampa | ‘Trevisani nel mondo' Bet Lega-LV | Importante rafforzare legami con nostre comunità all' estero
Il presidente dell'associazione ‘Trevisani nel mondo', Franco Conte, ha spiegato che “l'associazione è nata nel 1973 con un duplice scopo: favorire il reinserimento degli ex migranti e fare da ponte tra chi era rimasto e chi era partito. Tre anni fa abbiamo rinnovato il nostro statuto e la nostra mission, attualizzandola: seguiamo la nuova migrazione, perché ci sono ancora tanti giovani che decidono di partire, sia pur mossi da ragioni diverse e incontrando minori difficoltà; tuttavia, il rischio, ora come allora, è lo stesso: perdere i legami con la terra d'origine e noi siamo impegnati affinché questo filo che ci unisce non venga mai spezzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
