Comune scontro fra il direttore generale e il capo area dei Tributi dopo la rivolta sui criteri per le promozioni

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro totale fra il capo area del settore Tributi Maria Mandalà e il direttore generale del Comune, Eugenio Ceglia, con quest'ultimo che arriva a minacciare procedimenti disciplinari. Ieri, in una nota firmata assieme dirigente del servizio Tari Fabrizio La Malfa, Mandalà aveva messo nero su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - scontro

San Siro, scontro in tribunale sul vincolo storico. Il Comune avverte: con lo stop gravi danni, e sotto esame finisce il calcestruzzo

Salta la "Sagra della braciola cu 'o Zit Spezzat": ad Eboli è scontro fra comitato di quartiere e Comune

La scelta delle manette e il salto di qualità nello scontro col Comune

comune scontro direttore generaleAmap, via ai concorsi ma è scontro col Comune sul controllo - Il 4 settembre scorso, infatti, è stata protocollata una nota firmata genericamente da “i dirigenti di Amap”, indirizzata all’amministratore unico, al collegio sindacale, al comitato di indirizzo, all ... Lo riporta livesicilia.it

Direttore generale del Comune di Taranto: Lesto favorito per l’incarico - Cinque i collaboratori da assumere nell’ufficio di staff del sindaco Marco Lesto è in pole position per l’incarico di direttore ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Comune Scontro Direttore Generale