Passare dall’operazione immobiliare con tanto di contratto, numeri e masterplan al sogno estetico di un nuovo stadio degno di Milano e, soprattutto, del nobile ma decaduto precedessore: il Meazza. Il ragionamento sottinteso alla parole che tra poco leggerete, pronunciate ieri mattina dal sindaco Giuseppe Sala, sembra proprio questo. Dopo anni di polemiche, nelle ultime settimane anche roventi, i milanesi meritano di discutere su qualcosa che colpisca l’immaginario collettivo e l’immagine un po’ ammaccata di Milano: il disegno di un nuovo e bellissimo stadio. Ma ecco le parole del primo cittadino: "Alle squadre sto dicendo “dovete correre sullo stadio“, perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non so a che punto è". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comune in forcing sui club: "E il disegno dello stadio?". Boeri: il nome resti Meazza