Comprano un manganello al sexy shop e rubano la droga a un pusher di Torino | condannato l’ultimo rapinatore della banda
Sei anni di carcere. Termina con questa condanna oggi, 2 ottobre, il processo di primo grado all’ultimo rapinatore della banda che aveva svaligiato la casa di un pusher, a Torino. L’imputato, difeso dall’avvocata Gaia Li Causi, è stato l’unico a scegliere il rito ordinario. L’accusa (pm Chiara. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: comprano - manganello
Comprano un manganello al sexy shop e rubano la droga a un pusher di Torino: condannato l’ultimo rapinatore della banda - Termina con questa condanna oggi, 2 ottobre, il processo di primo grado all’ultimo rapinatore della banda che, nel 2017, aveva svaligiato la casa di un pusher, a Torino. Segnala torinotoday.it