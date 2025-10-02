Completato l' upgrade della centrale Alpiq di San Severo | più efficienza e minori emissioni
Un incremento di potenza di 43 MW, un miglioramento dell’efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10.000 tonnellate di emissioni di CO? all’anno erano i risultati attesi dall’upgrade realizzato da Ansaldo Energia presso la centrale a ciclo combinato di Alpiq a San Severo.I primi test. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: completato - upgrade
Ansaldo Energia completa con successo l’upgrade della centrale Alpiq di San Severo - X Vai su X
Restyling completo autolavaggio a portale autolavaggio KÄRCHER CB3: - Nuove spazzole oscillanti SHAKE - Nuovi dischi lavaruote TWISTER The New Wash Emotion..!!! Grazie ai nostri amici della Eke Wash srls !!! Complete Upgrade of KÄRCHER CB - facebook.com Vai su Facebook
Ansaldo, completato l’upgrade di una centrale Alpiq in Puglia - Ansaldo Energia ha completato, nei tempi previsti, l’upgrade della centrale a ciclo combinato di Alpiq, a San Severo (Foggia). Si legge su msn.com
Upgrade Ansaldo Energia: più potenza, meno emissioni e idrogeno per la centrale di San Severo - Un incremento di potenza di 43 MW, un miglioramento dell’efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10. Lo riporta finanza.repubblica.it