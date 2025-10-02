Completato l' upgrade della centrale Alpiq di San Severo | più efficienza e minori emissioni

Foggiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incremento di potenza di 43 MW, un miglioramento dell’efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10.000 tonnellate di emissioni di CO? all’anno erano i risultati attesi dall’upgrade realizzato da Ansaldo Energia presso la centrale a ciclo combinato di Alpiq a San Severo.I primi test. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: completato - upgrade

completato upgrade centrale alpiqAnsaldo, completato l’upgrade di una centrale Alpiq in Puglia - Ansaldo Energia ha completato, nei tempi previsti, l’upgrade della centrale a ciclo combinato di Alpiq, a San Severo (Foggia). Si legge su msn.com

completato upgrade centrale alpiqUpgrade Ansaldo Energia: più potenza, meno emissioni e idrogeno per la centrale di San Severo - Un incremento di potenza di 43 MW, un miglioramento dell’efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10. Lo riporta finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Completato Upgrade Centrale Alpiq