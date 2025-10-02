Completata la bonifica dell' amianto nell' ex Centro allevamento selvaggina di Castelvetro

Modenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ausl di Modena ha comunicato la conclusione dell’intervento di bonifica dall’amianto presente nell’ex Centro allevamento selvaggina (CAS) di via Ossi a Castelvetro. I lavori, coordinati dall’AUSL e realizzati da una ditta esterna, sono stati eseguiti nel rispetto della normativa vigente. Dai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: completata - bonifica

Campeggio dell'Università agraria, completata la bonifica ambientale

completata bonifica amianto nellBonifica dell'amianto in Italia: evoluzione normativa, impatto sanitario-ambientale e casi studio - Tesi di laurea riguardo la bonifica dell'amianto in Italia, partendo dai cenni storici, l'evoluzione normativa, l'impatto sanitario e ambientale che ha causato l'amianto e due casi studio l'ex Eternit ... Riporta skuola.net

Amianto nella primaria Bonifica in aule e corridoi - Scatta il conto alla rovescia, servono 210 giorni per completare il restyling della scuola in tempo utile per l’inizio del prossimo anno scolastico. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Completata Bonifica Amianto Nell