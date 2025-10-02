Completata la bonifica dell' amianto nell' ex Centro allevamento selvaggina di Castelvetro

Modenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ausl di Modena ha comunicato la conclusione dell’intervento di bonifica dall’amianto presente nell’ex Centro allevamento selvaggina (CAS) di via Ossi a Castelvetro. I lavori, coordinati dall’AUSL e realizzati da una ditta esterna, sono stati eseguiti nel rispetto della normativa vigente. Dai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: completata - bonifica

Campeggio dell'Università agraria, completata la bonifica ambientale

Completata la bonifica dell'amianto nell'ex Centro allevamento selvaggina di Castelvetro

Amianto nella primaria Bonifica in aule e corridoi - Scatta il conto alla rovescia, servono 210 giorni per completare il restyling della scuola in tempo utile per l’inizio del prossimo anno scolastico. Lo riporta ilgiorno.it

completata bonifica amianto nellBonifica dell'amianto in Italia: evoluzione normativa, impatto sanitario-ambientale e casi studio - Tesi di laurea riguardo la bonifica dell'amianto in Italia, partendo dai cenni storici, l'evoluzione normativa, l'impatto sanitario e ambientale che ha causato l'amianto e due casi studio l'ex Eternit ... Secondo skuola.net

Cerca Video su questo argomento: Completata Bonifica Amianto Nell