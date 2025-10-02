Compiobbi gatta bloccata su alto cipresso L’appello per salvarla

Fiesole (Firenze), 2 ottobre 2025 – Un'anziana gatta semiselvatica di una colonia felina di via Paiatici, sopra Compiobbi, è bloccata su un cipresso alto da giorni. Il povero animale, spaventato da un cane che si aggirava in zona senza guinzaglio, ha trovato rifugio sull'albero ma non riesce più a scendere. I volontari che si occupano della colonia felina lo sentono miagolare disperatamente da giorni e si sono attivati per aiutarlo. Ma i tentativi di salvarla finora sono stati vani. In tanti si stanno alternando sul posto per dare una mano. Una persona ha anche provato a salire sull'albero, ma il gatto è andato ancora più in alto, rendendo la situazione sempre più critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

