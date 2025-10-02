Competenze sostenibilità sviluppo Ecco i campioni dell’innovazione
FIRENZE Rafforzare reti di collaborazione e consolidare la crescita degli ecosistemi del territorio. Questo l’obiettivo di EY Private Roadshow, che ha appena fatto tappa a Firenze. Giunto alla sua seconda edizione, l’evento è un momento di condivisione e confronto tra imprenditori, istituzioni e associazioni di categoria, terza tappa di un percorso iniziato a Conversano (Bari) il 23 maggio e proseguito a Bergamo il 15 luglio. Al centro della serata: lo scenario macroeconomico nazionale e internazionale, le sfide e le opportunità per le imprese italiane (in particolare toscane) con un focus su competitività, intelligenza artificiale e competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: competenze - sostenibilit
Acquisire competenze manageriali e gestionali per contribuire all’innovazione e alla sostenibilità dei sistemi sanitari. Il master di secondo livello Economia e management dei servizi sanitari offre una preparazione avanzata su programmazione, organizzazion - facebook.com Vai su Facebook
Il settore #MICE cambia: innovazione, sostenibilità, nuove competenze. Con @uniiulm e @ENIT_italia abbiamo avviato un progetto di ricerca su professioni emergenti e formazione. Risultati in autunno. #concretiecompetitivi - X Vai su X