Competenze sostenibilità sviluppo Ecco i campioni dell’innovazione

FIRENZE Rafforzare reti di collaborazione e consolidare la crescita degli ecosistemi del territorio. Questo l’obiettivo di EY Private Roadshow, che ha appena fatto tappa a Firenze. Giunto alla sua seconda edizione, l’evento è un momento di condivisione e confronto tra imprenditori, istituzioni e associazioni di categoria, terza tappa di un percorso iniziato a Conversano (Bari) il 23 maggio e proseguito a Bergamo il 15 luglio. Al centro della serata: lo scenario macroeconomico nazionale e internazionale, le sfide e le opportunità per le imprese italiane (in particolare toscane) con un focus su competitività, intelligenza artificiale e competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

