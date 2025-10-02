Compensazione di crediti inesistenti ad Avellino il caso D’Agostino davanti al gup

Il procedimento che coinvolge Angelo Antonio D'Agostino, imprenditore e patron dell'Avellino Calcio, la moglie Antonella Gensale e l'amministratore Angelo Pansa arriva a un passaggio decisivo. Il pubblico ministero Antonella Salvatore ha chiesto per loro il rinvio a giudizio con l'accusa di.

