Compensazione di crediti inesistenti ad Avellino il caso D’Agostino davanti al gup
Il procedimento che coinvolge Angelo Antonio D’Agostino, imprenditore e patron dell’Avellino Calcio, la moglie Antonella Gensale e l’amministratore Angelo Pansa arriva a un passaggio decisivo. Il pubblico ministero Antonella Salvatore ha chiesto per loro il rinvio a giudizio con l’accusa di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Crediti bonus edilizi inutilizzati 2025, cosa fare? Ecco come usarli in compensazione per non perderli
Niente uso in compensazione dei crediti da trasformazione delle Dta
Procedura RUOL, esclusa la compensazione per i crediti di natura agevolativa Autore: Paolo Iaccarino Esclusa la compensazione delle somme iscritte a ruolo relative alle imposte erariali mediante l'impiego di crediti di natura agevolativa.
Avellino, indebita compensazione di imposte, sequestro per 6 milioni a ditta trasporti - Sequestro per quasi sei milioni di euro a una ditta di autotrasporti per indebita compensazione di imposte. Come scrive ilmattino.it
Compensava debiti con crediti d'imposta, sequestro da 1 milione - Per cinque anni una società che opera nel settore delle riparazioni meccaniche della provincia di Avellino avrebbe indebitamente compensato i debiti tributari con crediti di imposta derivanti dai ... Lo riporta ansa.it