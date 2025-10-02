Como prima spaccatura sulla Corridoni | la scuola di via Sinigaglia sarà comunque abbattuta
Il destino della scuola Corridoni di via Sinigaglia sembra essere segnato: l’edificio sarà abbattuto per lasciare spazio al parcheggio funzionale al nuovo stadio del Como 1907. Parallelamente proseguirà la riorganizzazione delle scuole comunali, che comporterà anche chiusure e trasferimenti di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: como - prima
Fiorentina-Como, viola in cerca della prima vittoria. Probabili formazioni e tv
Il Como batte i campioni d’Asia dell’Al-Ahli nella prima giornata di Como Cup
Al via la finale della prima Como Cup, le formazioni ufficiali
Questa sera, presso la sede di Enaip Como, si è tenuta la prima serata AperiArte, tenutasi all’interno della XIII edizione del festivaldellegno. Relatore della serata: Marco Ballabio Pezzo unico o….no? Miti e leggende del pezzo unico. #aperiarte #pezzi - facebook.com Vai su Facebook
#NicolussiCaviglia, dolci ricordi contro il Como: prima dal 1' con la #Fiorentina - X Vai su X
Como, prima spaccatura sulla Corridoni: la scuola di via Sinigaglia sarà comunque abbattuta - L’edificio di via Sinigaglia verrà demolito per lasciare posto al parcheggio del nuovo stadio del Como 1907. Da quicomo.it
Como, al voto sulle scuole la Lista Rapinese si spacca. Il sindaco: “La Corridoni è un cesso come la Perti” - La scuola Corridoni di via Sinigaglia verrà spianata per fare il parcheggio che serve al Como 1907 per il nuovo stadio, la riorganizzazione delle altre scuole comunali (con altre chiusure e trasferime ... Lo riporta comozero.it