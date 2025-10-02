Como prima spaccatura sulla Corridoni | la scuola di via Sinigaglia sarà comunque abbattuta

Quicomo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il destino della scuola Corridoni di via Sinigaglia sembra essere segnato: l’edificio sarà abbattuto per lasciare spazio al parcheggio funzionale al nuovo stadio del Como 1907. Parallelamente proseguirà la riorganizzazione delle scuole comunali, che comporterà anche chiusure e trasferimenti di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: como - prima

Fiorentina-Como, viola in cerca della prima vittoria. Probabili formazioni e tv

Il Como batte i campioni d’Asia dell’Al-Ahli nella prima giornata di Como Cup

Al via la finale della prima Como Cup, le formazioni ufficiali

Como, prima spaccatura sulla Corridoni: la scuola di via Sinigaglia sarà comunque abbattuta - L’edificio di via Sinigaglia verrà demolito per lasciare posto al parcheggio del nuovo stadio del Como 1907. Da quicomo.it

como prima spaccatura corridoniComo, al voto sulle scuole la Lista Rapinese si spacca. Il sindaco: “La Corridoni è un cesso come la Perti” - La scuola Corridoni di via Sinigaglia verrà spianata per fare il parcheggio che serve al Como 1907 per il nuovo stadio, la riorganizzazione delle altre scuole comunali (con altre chiusure e trasferime ... Lo riporta comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Como Prima Spaccatura Corridoni