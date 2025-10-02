Como corteo a sostegno di Gaza e della Flotilla | traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio di oggi a Como si è svolta una manifestazione pro-Palestina a sostegno di Gaza e della Flottilla impegnata a trasportare beni di prima necessità verso la Striscia. Il ritrovo è avvenuto alle 18 in piazza Vittoria; il corteo, formato da una a folla di alcune centinaia di. 🔗 Leggi su Quicomo.it