Commissione pari opportunità ora le componenti saranno pagate
Svolta nella Commissione pari opportunità del Comune con il nuovo regolamento approvato oggi: si parla di dialogo con associazioni, scuole e cittadini, ma anche di una riforma per retribuire il contributo delle commissarie, che smette di essere volontario e viene calcolato in base alle presenze.
Pari opportunità, la Commissione regionale al lavoro per il "sociologo di comunità": la proposta coinvolge anche l’università di Chieti
Incontro tra Difensore civico e Commissione Pari Opportunità: nasce una nuova collaborazione
Siti sessisti, la commissione Pari opportunità: "Donne vittime anche in Abruzzo, basta umiliazioni online"
Commissione Pari Opportunità – Aperto il bando di partecipazione È attivo l'Avviso permanente per la nomina di 4 membri laici e uditori della Commissione Pari Opportunità della Zona Amiata Grossetana. La Commissione si propone di: promuovere politich
Commissione pari opportunità, ora le componenti saranno pagate - Il contributo delle commissarie a Udine non è più volontario: ora si basa sulle presenze effettive, con il sistema del gettone di presenza.
Teverola, nasce la Commissione Pari Opportunità. Simonelli: "Un passo concreto verso l'inclusione" - Teverola (Caserta) – Dopo mesi di confronto e lavoro, la proposta per l'adozione del regolamento della nuova Commissione per le Pari Opportunità è finalmente ...