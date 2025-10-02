Commissione Pari Opportunità | è finalmente realtà

La proposta per l’adozione del regolamento della nuova Commissione per le Pari Opportunità è finalmente approdata in aula consiliare a Teverola.Presentata il 26 febbraio 2025, la proposta è frutto di un’attenta osservazione del tessuto sociale e delle problematiche che ancora oggi minano il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

