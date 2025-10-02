Commissione Covid 15 sigle premono per le indagini su effetti avversi e vaccini

Laverita.info | 2 ott 2025

Finora in Aula si è affrontato solo l’inizio della pandemia, ma realtà come i comitati Ascoltami e Arbitrium chiedono di anticipare le audizioni sui danneggiati. Ok di Marco Lisei. 🔗 Leggi su Laverita.info

