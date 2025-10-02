Commissione Covid 15 sigle premono per le indagini su effetti avversi e vaccini
Finora in Aula si è affrontato solo l’inizio della pandemia, ma realtà come i comitati Ascoltami e Arbitrium chiedono di anticipare le audizioni sui danneggiati. Ok di Marco Lisei. 🔗 Leggi su Laverita.info
Italia respinge emendamenti Oms, Barbaro al GdI: "Difesa la sovranità nazionale, mi aspetto la stessa spinta sulla commissione d'inchiesta Covid"
Commissione Covid, Lisei: “Sono emerse cose molto interessanti, presto procederemo alla desecretazione”
L’Oms ostacola i lavori della Commissione Covid? FdI all’attacco: “No alle ingerenze esterne”
Le mail della commissione d'inchiesta Covid disperse tra i contributi del #FINDAY3 che continuano ad arrivare
"Sono fatti gravi quelli emersi dai lavori della Commissione Covid", dicono da FdI. Replicano i grillini: "Mistificazioni della realtà"
Commissione Covid: un grande circo sotto un grande tendone - vax come consulenti, medici trattati come impostori, informazioni false e mezze- huffingtonpost.it scrive
FdI e Forza Italia c'hanno il Covid. A 5 anni dal paziente zero, il virus della divisione contagia la maggioranza - A cinque anni dal paziente zero, il virus della divisione contagia la maggioranza. Da huffingtonpost.it