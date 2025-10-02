Commercio | oltre 1.500 contratti pirata

In Umbria sono 1.515 i lavoratori umbri impiegati con contratti pirata, pari al 2,3% del totale nei settori del terziario, commercio, turismo e pubblici esercizi (oltre 65.000 dipendenti totali). Un fenomeno che, secondo i dati dell’ufficio studi di Confcommercio, si concentra soprattutto in ambiti strategici come il commercio e il turismo, pilastri dell’economia regionale. Nella graduatoria 2024 delle provincie meno virtuose, secondo la percentuale di dipendenti con contratti "pirata" sul totale delle attività economiche corrispondenti, che vede al primo posto Vibo Valentia (26,46%) dove un lavoratore su quattro ha un contratto "pirata" e all’ultimo Treviso con 0. 🔗 Leggi su Lanazione.it

