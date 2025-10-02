Una borsa di studio da duemila euro per iscriversi all’università. A metterla in palio è il Comitato per le professioni ordinistiche di Lucca: per ottenerla i candidati dovranno partecipare al bando ‘L’intelligenza artificiale al servizio delle professioni: nuovi scenari’ presentando un video creativo e originale sulle sfide che l’avvento delle nuove tecnologie porta con sé nel mondo del lavoro. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti e studentesse che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori della provincia: il vincitore sarà proclamato il 24 ottobre nella chiesa di San Francesco durante la decima Giornata delle professioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comitato professioni. Una borsa da 2mila euro