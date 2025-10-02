Come vedere la replica di X Factor 2025
A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: vedere - replica
Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Quando va in onda la puntata di Matrimonio a prima vista su Real Time e dove vedere la replica ? - facebook.com Vai su Facebook
Stasera in tv X Factor 2025: con i nuovi Bootcamp il gioco si fa duro - Giovedì 2 ottobre a X Factor 2025 ci sono i Bootcamp: le anticipazioni della puntata (su Sky e poi in chiaro) e la spiegazione del nuovo meccanismo ... Come scrive msn.com
Anticipazioni X Factor 2025, la seconda parte delle audizioni regala sorprese - L’appuntamento con la seconda puntata delle audizioni di X Factor è programmato per stasera, giovedì 18 settembre, a partire dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Riporta dilei.it