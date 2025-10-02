Come si divide una torta Un libro che spiega come essere una famiglia una classe una città e perché no il pianeta intero
Come dividere una torta, Kim Hyo-eun, Quinto Quarto "Noi siamo cinque.E questa è la storia di come non potrò mangiare tutta la torta da sola".È possibile dividere tutto in cinque parti, un litro di latte, una mela, un pacchetto di patatine. Certo, a volte, può essere difficile come nel caso di un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: divide - torta
Torta salata zucca e stracchino Episodio 1 della nuova serie: piatti svuotafrigo Rossella Pane&Cioccolato Impasto: 400 g di farina 0 200 g di acqua 8 g di sale 1 cucchiaino di rosmarino 30 ml di olio evo Ripieno: 500 g di stracchino 500 g di zucca manto - facebook.com Vai su Facebook