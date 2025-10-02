Come Romeo e Giulietta | Il nuovo film di Giuseppe Alessio Nuzzo

Il regista napoletano Giuseppe Alessio Nuzzo è pronto per tornare al cinema con il suo nuovo film dal titolo Come Romeo e Giulietta. Prendendo spunto dalla celebre storia d’amore travagliata narrata nel romanzo di Shakespeare, ma con una fonte di ispirazione mirata alla straordinaria vita di Federica Paganelli, una delle prime ragazze al mondo a convivere oltre 20 anni con l’Atrofia muscolare spinale (SMA) o morbo di Werdnig-Hoffmann, il nuovo film del regista napoletano si presenta quest’oggi attraverso il primo trailer. Guardate il trailer i Come Romeo e Giulietta La trama del film Come Romeo e Giulietta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Come Romeo e Giulietta | Il nuovo film di Giuseppe Alessio Nuzzo

