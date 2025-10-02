Come nella vita reale anche in Un posto al sole il sangue vince su cuore e cervello

Alice è in partenza e Vinicio la chiama solo per un saluto finale perché ora è il momento di stare vicino al fratello. Alla fine è cosi, un po’ per tutti. A Upas come nella vita reale. Di fronte alla scelta tra l’amore, le donne, le amanti, gli amici, i legami che si è scelti di avere, e quelli di sangue, di natura, di famiglia, l’uomo sceglie sempre i secondi. Alla vita che avremmo voluto, scegliamo quella che abbiamo avuto. Alla famiglia che ci siamo costruiti, scegliamo quella dove siamo nati. A chi ci vuole, scegliamo chi ci ha. E’ una condizione ineludibile che in pochi riescono con fatica a scardinare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

