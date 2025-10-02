Come mantenere la massa muscolare dopo i 50 anni per sfuggire alla sarcopenia
Allenamento over 50? Necessario perché dopo i 50 la realtà è semplice quanto scomoda: il corpo inizia a seguire una logica economica perversa, dismettendo massa muscolare. È come se avesse deciso, senza consultarti, che mantenere tutti quei muscoli sia diventato troppo dispendioso. Tuttavia, non è mai troppo tardi per intervenire. Con la giusta combinazione di esercizio fisico, alimentazione equilibrata e scelte di vita, è possibile preservare e persino aumentare la massa muscolare, migliorando così il benessere quotidiano. Numeri che non mentono: la sarcopenia in cifre. La sarcopenia - termine scientifico per "aiuto, i miei muscoli stanno facendo le valigie" - non è uno scherzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
